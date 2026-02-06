Grande nouvelle dans la vie de la comédienne Catherine Souffront

On peut dire que l'année 2026 s'annonce d'ores et déjà mémorable sous plusieurs aspects pour la comédienne Catherine Souffront! En effet, celle-ci a partagé à ses abonnés sur les réseaux sociaux une excellente nouvelle : celle-ci est fiancée à son amoureux des deux dernières années, Evan. Ce dernier oeuvre dans le développement durable.

Elle en a fait l'annonce de façon plutôt discrète, à la toute fin d'un carrousel de photos résumant son mois de janvier. On la voit au bord de l'eau, bague de fiançailles à la main. On comprend du même coup que le jeune couple s'est dit « oui » dans une destination tropicale, bien loin du froid québécois ayant défini les dernières semaines.

Voyez les photos ci-dessous.

Quelle excellente nouvelle! Sous la publication, bon nombre d'amis comédiens ont tenu à féliciter le couple. Nous souhaitons également tout le bonheur possible à Catherine et Evan, dans cette nouvelle aventure à deux!

Côté professionnel, Catherine Souffront ne chôme pas, bien au contraire. Nous pouvons actuellement la voir dans la 3e saison de Lakay Nou, disponible en exclusivité sur la plateforme ICI TOU.TV EXTRA.

Les 10 épisodes sont l'occasion pour les téléspectateurs de retrouver le clan Honoré, qui traverse une série de changements et de bouleversements. D'abord, le jour du lancement du livre de cuisine d'Henri, une erreur d'impression met toute la famille dans tous ses états. Au même moment, Myrlande présente son projet urbain à la Ville, pour tenter de contrer les travaux dans la rue du restaurant Lakay Nou.

Du même coup, Malia revient de son camp de vacances totalement transformée, ne manquant pas d'attiser les craintes d'une adolescence remplie de turbulences. Plus de détails dans cet article.

Rappelons que Catherine est également en vedette dans la série L'oeil du cyclone, dont la 6e saison débarquera dans l'EXTRA d'ICI TOU.TV le 6 février prochain. Découvrez ici à quoi vous pouvez vous attendre au coeur de ces nouveaux épisodes.