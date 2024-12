Revoyez ce karaoké malaisant signé Véronique Cloutier dans Le cyclone de Noël

Les productions KOTV ont décidé de faire plaisir aux adeptes de L'oeil du cyclone en publiant sur les réseaux sociaux un moment marquant du film Le cyclone de Noël, dérivé de la série.

Dans celui-ci, on retrouve l'unique Véronique Cloutier dans son rôle d'Éliane, alors que celle-ci tente de séduire le propriétaire d'un magasin d'électronique, personnifié par l'hilarant Dominic Paquet. Celui-ci craquera plutôt pour l'autre soeur, jouée par Christine Beaulieu.

Pour ce faire, Éliane utilise le « pouvoir de la crac » en affichant un décolleté enviable et en se lançant dans un karaoké de Noël qui s'avère finalement plus gênant que sexy.

Voyez la vidéo réjouissante ci-dessous.

Il s'agit d'un des bons moments que vous pouvez retrouver dans le film le Cyclone de Noël, toujours en salles et qui cumule des recettes avoisinant les 2,5 millions $.

Pour Isabelle Gagnon, mère célibataire de trois enfants, Noël est la plus belle journée de l'année, malgré toute la charge mentale qui accompagne cette célébration. Mais cette année, les traditions sont menacées, alors que les membres de sa famille ont d'autres plans. Alors que la neige se fait attendre, que certains rêvent de destinations soleil, que les blagues de lutins ne font plus rire les enfants, jusqu'où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

Danielle Proulx, Luc Senay, Joey Bélanger, Patrick Hivon, Catherine Souffront et tous les autres figurent au générique du film, qui vous met irrémédiablement dans l'esprit des fêtes.

Bonne nouvelle, le film sera disponible TRÈS bientôt pour un visionnement dans le confort de votre salon.