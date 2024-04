Découvrez tous les détails sur le film de Noël de L'oeil du cyclone

En février dernier, nous vous annoncions en primeur que la série L'Oeil du cyclone allait faire un saut au grand écran, pour un film des fêtes.

Voilà que Les Films Opale, Les Productions KOTV et Radio-Canada dévoilent aujourd'hui les détails de cette production, dont le tournage se déroulera du 14 avril au 7 mai.

Le film s'intitulera Le cyclone de Noël et sera offert en salles à compter du 8 novembre prochain, juste à temps pour la saison des festivités. Le long métrage sera ensuite disponible dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.

Évidemment, ce sera l'occasion de renouer avec la formidable distribution de la série, alors que Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Patrick Hivon, Catherine Souffront, Danielle Proulx, Luc Senay, Emi Chicoine, Juliette Aubé et Joey Bélanger participeront au long métrage.

Le film sera réalisé par Alain Chicoine, selon un scénario de Dominic Anctil, Marie-Élène Grégoire et Louis-Philippe Rivard.

Voici l'intrigue du film : Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu) croit dur comme fer à la magie de Noël : les recettes, les échanges de cadeaux, les lutins coquins et les traditionnelles photos de famille… Ses préparatifs commencent dès le lendemain de l’Halloween! Mais cette année, tout semble se liguer contre elle. Les uns et les autres ont d’autres projets et, en ces temps de familles recomposées, Isabelle devra pédaler très fort pour garder sa gang autour d’elle à Noël.

Il s'agit d'un premier film original Radio-Canada produit par Les Productions KOTV.

Ce film nous semble la parfaite idée pour répandre le bonheur et nous mettre dans l'esprit des fêtes. Nous avons très hâte à sa sortie le 8 novembre!

Rappelons qu'une cinquième saison de la série a aussi été confirmée par le diffuseur. Celle-ci sera d'abord offerte dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra à l’hiver 2025, avant d'être relayée sur les ondes de Radio-Canada.