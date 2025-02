Deux bonnes nouvelles pour les adeptes de L'oeil du cyclone

En cette période d'incertitude, nous prenons toutes les bonnes nouvelles qui viennent vers nous. C'est ainsi qu'on accueille ce matin à bras ouverts deux belles nouvelles concernant la série L'oeil du cyclone.

D'abord, dès ce jeudi, les adeptes pourront plonger dans la cinquième saison, qui sera déposée sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Cette série nous offre, depuis ses débuts, des intrigues légères et authentiques qui font du bien et qui ne sont pas sans faire sourire les parents qui vivent souvent les mêmes choses.

La cinquième saison débute alors qu’Isabelle (Christine Beaulieu) revient à peine de son voyage d’un mois en Italie. Entre les jumeaux (Joey Bélanger et Juliette Aubé) qui font leur entrée au secondaire, Louise (Danielle Proulx) qui développe des petits soucis de santé et en fait voir de toutes les couleurs à Michel (Luc Senay), JF (Patrick Hivon) et Mylène (Catherine Souffront) qui sont très à l’affût du développement de Philippe (Malek Lizotte), Éliane (Véronique Cloutier) qui prend pour acquise son amitié avec Sébas (Stéphane Breton) son ex-infirmier, et Jade (Emi Chicoine) et son chum (Etienne Lou) qui se font évincer de leur appartement, Isabelle est vite rattrapée par le cyclone familial et la charge mentale qui l’accompagne.

En plus de la distribution originale qui sera de retour, vous pourrez retrouver Pierre-Yves Cardinal, de même que quelques nouveaux personnages interprétés par Hélène Bourgeois Leclerc, Éloïse Tanguay Simard et Victor Andres Trelles Turgeon.

Les 6 premiers épisodes seront mis en ligne dès le jeudi 6 février dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA, et les six suivants une semaine plus tard, le 13 février.

Par ailleurs, Radio-Canada confirme déjà une sixième saison de la série, ce qui fait absolument notre bonheur!

Celle-ci verra le jour pour la saison 2025-2026.