Roy Dupuis vient encourager son amoureuse pour un projet festif

C'était soir de première ce lundi au Théâtre Outremont alors qu'avait lieu la présentation du film Le cyclone de Noël, dérivé de la série L'oeil du cyclone,

On pouvait évidemment compter sur la joyeuse distribution de ce projet - Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Joey Bélanger, Émi Chicoine, Patrick Hivon et plusieurs autres - pour être présents lors de cet événement aux couleurs des Fêtes.

Pour l'occasion, le conjoint de Christine Beaulieu, Roy Dupuis, s'est présenté sur le tapis rouge pour encourager sa douce.

Les amoureux ont même posé ensemble. Ils étaient d'ailleurs tout sourire et magnifiques!

Voyez leur photo ci-dessous.

Pour Isabelle Gagnon, mère célibataire de trois enfants, Noël est la plus belle journée de l'année, malgré toute la charge mentale qui accompagne cette célébration. Mais cette année, les traditions sont menacées, alors que les membres de sa famille ont d'autres plans. Alors que la neige se fait attendre, que certains rêvent de destinations soleil, que les blagues de lutins ne font plus rire les enfants, jusqu'où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

Le cyclone de Noël prend l'affiche partout au Québec ce vendredi 8 novembre.

