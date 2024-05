Véronique Cloutier au grand écran : l'animatrice prend confiance en elle dans ce défi (entrevue)

Depuis la comédie noire Les dangereux, il y a plus de vingt ans, nous n'avons pu revoir Véronique Cloutier au grand écran qu'un bref instant, le temps d'un caméo dans L'âge des ténèbres, un film de Denys Arcand. Sous peu, nous aurons le bonheur de retrouver l'animatrice à nouveau dans un film, dans la peau d’Éliane cette fois, personnage qu'elle incarne déjà aux côtés de Christine Beaulieu, Emi Chicoine, Joey Bélanger, Lilou Roy-Lanouette et Patrick Hivon. La comédie du temps des fêtes Le cyclone de Noël, dérivé de la série L’oeil du cyclone (nous donnions plus de détails ici), mettra en lumière la quête d'Isabelle de saboter les plans de tous ses proches, afin de les réunir pour honorer les traditions. Le rôle que défend l'animatrice sera d'être la complice de la protagoniste : « Jusqu'à temps, peut-être, que ça tourne mal... »

En visite sur le plateau de tournage, les médias ont pu s'entretenir avec celle qui fera ainsi son retour au cinéma. Elle nous assurait que le film sera fidèle à ce qu'on connaît et aime des saisons télé. Sur le plateau de cinéma, le rythme diffère : « On laisse un petit peu plus vivre les affaires. La caméra prend le temps d'arriver. Mais nous, dans le quotidien, c'est pas mal pareil », nous confirme-t-elle, avant d'expliquer ce qui lui plaît du médium.

J'aime beaucoup travailler en gang, en groupe. Quand tu fais une fiction, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a beaucoup de gens dans l'équipe technique sur le plateau. Donc ça, c'est une affaire qui me plaît particulièrement. De dire les mots d'autres gens. Moi, je gagne ma vie depuis plus de 30 ans en disant mes mots, pas mal tout le temps. Puis là, je joue d'autres mots, d'autres intentions.

En incarnant cette femme à l’écran, qui n'est pas si différente d'elle, la peur que le public ne distingue Éliane de son propre caractère était bel et bien présente à l'esprit de l'animatrice. Elle rappelle qu'elle s'est fait donner une chance, qu'elle ne porte pas non plus un rôle principal. « C'est un personnage qui punche, qui a des lignes drôles. Donc, pas trop loin de mon énergie à moi qu'on connaît déjà. [...] Un personnage qui, oui, me ressemble à certains égards, mais qui est vraiment différent de moi à d'autres points de vue. C'est ça que j'aime là-dedans, que je vais chercher. » Après quatre saisons acclamées, les habitués de la série ont adopté la sœur d'Isabelle (Christine Beaulieu) et ça permet à la femme d'affaires de se développer davantage dans cette expérience.

« Je donne toujours le même exemple ; je ne pourrais pas jouer le genre d'une prostituée junkie dans le Montréal des années 70. Tout le monde serait comme "qu'est-ce que c'est que ça?" On s'en tient dans un cadre où je pense que le téléspectateur peut finir par embarquer dans la proposition. Je pense que je suis vraiment mieux qu'à la saison un. J'apprends et j'ai des collègues formidables qui m'aident là-dedans. »

Ce que j'aime, c'est que je prends confiance tranquillement. Puis c'est plus le fun de faire un projet dans lequel tu te sens challengée, mais où tu es quand même confortable. La saison un, il a fallu que je me convainque moi-même que j'étais capable de le faire. Là, je n’ai plus ça. C'est ça qui est le fun du temps qui passe. »

Quant à la présence du jeu dans ses plans d’avenir, Véronique Cloutier nous avoue avec sincérité : « C'est comme un bonbon, c'est un bonus dans ma vie. J'en profite pendant que c'est là, je le fais. Je ne suis pas certaine que je vais tenir absolument à répéter l'expérience dans un autre projet. Si ça arrive, peut-être, mais je ne vais pas le provoquer. Parce que pour moi, c'est aussi complexe au niveau horaire vu que j'ai beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas dire que j'arrête tout pendant deux mois et que je fais une saison de cyclone. Des fois, on est obligés de tourner les fins de semaine parce que je ne suis pas disponible des journées complètes la semaine. C'est assez complexe. Ça se fait, mais c'est compliqué dans ma vie. Ce qui fait que je ne pourrais pas jouer à la comédienne à l'année longue. Je pense que je m'épuiserais. »

Nous sommes excités de retrouver la "tante" la plus divertissante et décomplexée de la télé, sur les écrans géants!

La sortie du film est prévue en salles à compter du 8 novembre prochain, juste à temps pour la saison des festivités.