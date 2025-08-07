Accueil
Découvrez en images la fraternité qui règne sur le plateau de Bon cop, bad cop

Nous sommes impatients de découvrir ce que Martin Ward et David Bouchard nous réservent cette fois!

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mercredi, les médias étaient invités à visiter le plateau de la série Bon cop, bad cop, présentement en tournage à Montréal.

C'est dans un édifice à bureaux du centre-ville - un lieu qui, dans la série, sera identifié comme Toronto - que le tournage des scènes avait lieu.

Patrick Huard et Henry Czerny semblent entretenir une véritable camaraderie, comparable à celle que l'acteur québécois avait développée avec son partenaire canadien-anglais, Colm Feore.

La complicité se constate d'ailleurs très bien sur nos photos du plateau, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Les comédiens Sarah-Jeanne Labrosse, Joshua Odjick et Christine Beaulieu étaient aussi présents, tout comme Podz et Anik Jean. À noter que ceux-ci se partagent la réalisation des six épisodes avec Patrick Huard et Miryam Bouchard.

La série, directement inspirée des films du même nom, suivra les aventures de Martin Ward et David Bouchard qui sont à nouveau obligés d’unir leurs forces pour résoudre une enquête policière qui, cette fois, prend racine dans une communauté autochtone. Ils font équipe avec une nouvelle génération de policiers tout aussi non-orthodoxe que le duo original.

Dans la scène filmée cette semaine, David se fait capturer et son ami et collègue Martin, as du déguisement (voir les photos), tentera de le sortir du pétrin.

La série Bon cop, bad cop doit prendre l'affiche en 2026 sur Crave.

