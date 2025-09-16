Vidéo : Christine Beaulieu et Roy Dupuis rendent hommage à deux icônes de notre culture québécoise

Sur le tapis rouge des Gémeaux ce dimanche, nous avons demandé à plusieurs artistes de répondre à nos questions, pour vous offrir des vidéos intéressantes et divertissantes. En ce sens, nous avons croisé le couple formé de Christine Beaulieu et Roy Dupuis, et ceux-ci ont accepté de se prêter au jeu. Christine Beaulieu était d'ailleurs nommée au Gala des Gémeaux pour son travail dans la comédie L'oeil du cyclone.

Nous leur avons posé la question suivante : Si vous aviez à lancer des fleurs à un artiste d'ici, quel qu'il soit, qui choisiriez-vous?

Voyez leurs réponses dans la vidéo ci-dessus, en entête de l'article.

Spontanément, Roy Dupuis a pris la parole pour rendre hommage à Gilles Vigneault, un homme qui a tellement fait pour la culture d'ici, sous toutes ses formes. Le comédien nous explique en outre avoir reçu un message fort touchant de la part de M. Vigneault, concernant son implication dans la cause environnementale.

En ce sens, vous pouvez d'ailleurs voir ou revoir le documentaire Après la romaine sur Tou.tv. Pour la première fois depuis ses efforts pour faire protéger la Romaine en 2008, Roy Dupuis retourne sur la rivière maintenant transformée en complexe hydroélectrique pour y constater l’état des lieux. S'il est trop tard pour la Romaine, des pouvoirs municipaux et des groupes de citoyens, innus et blancs, se mobilisent pour sauvegarder la rivière voisine, la Magpie.

De son côté, Christine Beaulieu a tenu à redonner ses lettres de noblesse à Janette Bertrand, qui a tant fait pour la cause des femmes, l'égalité des sexes et la culture d'ici, tout en abattant au passage plusieurs tabous.

Christine et Roy nous ont offert un moment très touchant sur le tapis rouge des Gémeaux, en se livrant avec candeur à propos de ces deux icônes de la culture d'ici. Nous les en remercions!

Ils nous ont aussi offert LE moment le plus mignon du tapis rouge des Gémeaux et c'est à voir ICI.