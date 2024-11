Une apparition surprise dans le film Le cyclone de Noël

Vous serez sans doute plusieurs à vous diriger vers les cinémas à compter de ce week-end, pour voir le film Le cyclone de Noël, dérivé de la série à succès L'oeil du cyclone.

Dans celui-ci, on retrouve Isabelle Gagnon et sa famille, dix jours avant les fêtes. Pour Isabelle, Noël est la plus belle journée de l'année, malgré toute la charge mentale qui accompagne cette célébration. Mais cette année, les traditions sont menacées, alors que les membres de sa famille ont d'autres plans. Alors que la neige se fait attendre, que certains rêvent de destinations soleil, que les blagues de lutins ne font plus rire les enfants, jusqu'où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Patrick Hivon, Catherine Souffront, Danielle Proulx, Luc Senay, Joey Bélanger, Juliette Aubé et Émi Chicoine retrouvent leurs personnages, tandis que de nouveaux joueurs s'ajoutent à l'aventure, notamment Sonia Vachon et Dominic Paquet.

Par ailleurs, pendant le film, vous aurez droit à une apparition spéciale et festive d'une artiste qui se fait plus discrète depuis quelques années.

Il s'agit de la seule et unique Michèle Richard, qui vient interpréter une chanson de son répertoire de Noël, un moment qui ne manquera pas de vous faire sourire.

D'ailleurs, les deux soeurs, Isabelle et Éliane, vivent un grand bonheur en apercevant la star sur scène pendant le film.

Le cyclone de Noël prend l'affiche partout au Québec ce vendredi 8 novembre.

Notez qu'une 5e saison de L'oeil du cyclone verra le jour un peu plus tard, en 2025.