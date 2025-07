Patrick Hivon pose avec ses enfants sur un tapis rouge

En plus d'avoir posé avec les vedettes du film, dont l'actrice américaine Piper Perabo , le comédien a aussi défilé avec ses deux enfants, Victor et Clémence.

Amour apocalypse raconte l'histoire d'Adam, quarante-cinq ans et propriétaire d'un chenil. C'est un homme profondément bon et généreux. Via la ligne de soutien technique d'une lampe de luminothérapie dont il vient de faire l'acquisition afin d'améliorer sa santé mentale et de gérer son hypersensibilité, il fait la connaissance de Tina, une femme solaire à la voix douce. À partir de ce moment, tout est bouleversé : des comètes tombent du ciel, des chiens sont libérés, des pneus sont crevés. La terre tremble et les coeurs explosent. Ils sont amoureux.

Le drame romantique a attiré plusieurs couples de vedettes sur le tapis rouge, dont Emi Chicoine et Maxime Gibeault, Gilles Renaud et Louise Turcot ainsi que Marie-Ève Perron et Christian Bégin.

Voyez toutes nos photos de l'évènement dans la galerie ci-dessous.