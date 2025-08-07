Cet acteur a toujours refusé de visiter le plateau des Enfants de la télé

Mercredi, Mélanie Maynard recevait Patrick Hivon à Sucré salé. Les deux artistes ne s'étaient d'ailleurs jamais rencontrés auparavant. Ainsi, avant de débuter officiellement son entrevue et de parler du projet qui l'amenait à son émission, soit le film Amour apocalypse, elle a « réglé ses comptes ».

« Pourquoi tu ne veux pas venir aux Enfants de la télé? » a-t-elle lancé.

« Parce que je suis orgueilleux », dit-il d’abord « Je fais rire de moi tout le temps par mon entourage, mais des vieilles affaires que j'ai faites, des fois, j'ai de la misère à assumer. »

« Parce que tu te trouvais mauvais? », demande l'animatrice.

« Je sais pas, j'ai une pudeur par rapport à ça. »

« OK, mais ta carrière est incroyablement impressionnante, t'en as des affaires à revisiter. Je suis sûre que tu serais fier, même », vend-elle sa salade.

« Je ne sais pas », dit-il, peu convaincu.

Visiblement, Mélanie n'aura pas réussi à convaincre le comédien de faire un saut dans le passé à son émission d'ICI Télé.

Rappelons que, cette année encore, Les enfants de la télé proposera des émissions spéciales, dont certaines s'intéressant à la carrière d'un artiste en particulier. Pour sa 16e saison, Mélanie et André auront même un épisode consacré à un couple d'acteurs chouchou des téléspectateurs québécois. Apprenez-en plus ici.