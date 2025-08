Un couple de vedettes québécoises sera célébré aux Enfants de la télé cet automne

Outre les émissions conventionnelles mettant en vedette des trios de personnalités du petit écran, Les enfants de la télé proposera, à nouveau cet automne, des émissions spéciales autour d'une série ou d'un artiste.

En plus de célébrer ce sitcom culte de TVA du début des années 2000 (tous les détails ici), André Robitaille et Mélanie Maynard réuniront aussi sur leur plateau la distribution de la comédie Temps de chien, feront un retour sur la carrière foisonnante de Benoît Brière et se rappelleront des souvenirs de Lance et compte.

Aussi, pour la première fois, la production rendra hommage à un couple célèbre du petit écran, soit Louise Turcot et Gilles Renaud. D'ailleurs, le couple posait fièrement mercredi à la première du film Amour apocalypse. Voyez la photo au bas de l'article.

Les deux acteurs ont tous deux eu une carrière riche qu'il sera bien intéressant de redécouvrir à travers des images d'archives. Notons qu'ils ont partagé l'écran à plusieurs reprises au fil de leur parcours, notamment dans Sol et Gobelet, Le grand remous, 450, chemin du Golf, Grande Ourse et, tout récemment, dans Alertes.

Les enfants de la télé sera de retour pour une 16e saison le mercredi 10 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Consultez notre calendrier complet de la rentrée de l'automne 2025 pour connaître toutes les dates de retour de vos émissions préférées.