Le grand remous

En 1946, dans un village des Basses-Laurentides, Jean-Marie Froment, 17 ans, s'intéresse à la mécanique et refuse de devenir bûcheron comme son père et son frère aîné. Il se résigne à s'établir à Montréal pour fuir la colère paternelle et réaliser son rêve. Il fonde ainsi sa propre usine, dont le chiffre d'affaires a atteint, 35 ans plus tard, quelques millions de dollars. Ses propres enfants veulent maintenant informatiser l'entreprise familiale pour lui permettre de progresser davantage. Satisfait de sa réussite, il n'en voit pas la nécessité et s'oppose aux siens. Comme en 1946, un conflit de générations éclate.