François et Dorianne forment un jeune couple typique de la banlieue: un enfant, un bungalow, une piscine et un voisin pour le moins envahissant... François est citadin dans l'âme et travaille au centre-ville de Montréal. Il se sent en quelque sorte coincé dans le trafic de ses idéaux, sur l'autoroute de sa vie, quelque part entre le rythme trépidant de la ville et le quotidien pantouflard de la banlieue.