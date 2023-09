Journaliste vedette de l'information télévisée, Louis-Bernard Lapointe a vu sa brillante carrière péricliter à cause de son penchant pour la dive bouteille. Il a perdu le feu sacré et c'est sans enthousiasme qu'il se rend dans une petite ville isolée du Nord québécois, Grande Ourse. De fait, il ne faudra pas beaucoup de temps pour que des événements bizarres et surtout une femme aussi belle que mystérieuse ne retiennent l'attention de Lapointe et l'incitent à pousser plus loin son enquête.