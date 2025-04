Grande nouvelle pour Détective Surprenant!

illico+ annonce aujourd'hui une formidable nouvelle pour les adeptes de Détective Surprenant, soit le début du tournage d'une deuxième saison qui verra le jour en 2026 sur la plateforme. La série est produite par V10 Média, en collaboration avec Québecor Contenu.

C'est à la mi-mai que la distribution, dans laquelle on retrouve de nouveaux visages, s'envolera vers les Îles-de-la-Madeleine pour tourner ce nouveau chapitre.

L'histoire s'inspirera du roman Les Demoiselles de Havre-Aubert de l'auteur Jean Lemieux. Cette 2e saison comportera six nouveaux épisodes de 60 minutes.

Évidemment, on y retrouvera les comédiens qui s'étaient illustrés dans la première saison, à commencer par Patrick Hivon qui reprendra le rôle du Détective Surprenant. Catherine Brunet, Patrice Godin, Mikhaïl Ahooja, Nicolas Fontaine, Josée Lapierre, Marie-France Marcotte et Michel Boudreau seront également de la partie.

À ceux-ci s'ajoutent des comédiens chevronnés, qui viendront alimenter cette nouvelle intrigue, soit Évelyne Brochu, Vincent Graton, Antoine L’Écuyer, Gabriel Lemire, Alice Morel-Michaud et Brigitte Paquette.

Les nouveaux épisodes de Détective Surprenant : Le Baron de l'archipel se déroulent toujours aux Îles-de-la-Madeleine, en plein cœur des festivités de la mi-carême, cette grande mascarade de gens costumés qui défilent de maison en maison pour faire la fête et tenter de berner leur hôte quant à leur identité... C’est au cours de ces célébrations que l’estimé homme d’affaires et mécène Claude Goyette, surnommé le Baron, est assassiné à bout portant par un étrange personnage masqué.

« C’est le retour tant attendu de Surprenant et, cette fois, il plongera dans une sombre histoire aux multiples ramifications. Nous sommes heureux de retrouver Patrick Hivon et d’accueillir Évelyne Brochu dans cette belle marque policière de Québecor », a indiqué Olivier Aghaby, directeur, Productions originales – Fiction et documentaire, Québecor Contenu.

Il est encore possible de voir ou de revoir Détective Surprenant : La fille aux yeux de pierre, qui a connu un franc succès à sa sortie sur illico+.

Les nouveaux épisodes de Détective Surprenant : Le Baron de l’archipel, une nouvelle intrigue nimbée de mystères et riche en rebondissements, à ne pas manquer en 2026, sur illico+.