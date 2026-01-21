Patrick Hivon brille encore dans la 2e saison de Détective Surprenant : Lisez nos impressions

Portée par l'énorme succès de la première saison, la série Détective Surprenant revient sur illico+ cette semaine, avec une toute nouvelle enquête qui donne froid dans le dos. Sur les rives salines des Îles-de-la-Madeleine, un corps est retrouvé. Qui est le coupable de ce crime odieux?

Plus précisément, dans Le baron de l'archipel, le corps du Madelinot Charlot Boudreau est retrouvé dans un commerce de prêt sur gages de Verdun, à Montréal. L’enquête est confiée au lieutenant-détective Gingras, désormais aux Crimes majeurs, qui fait appel à Surprenant pour interroger les proches de la victime restés aux Îles-de-la-Madeleine. Surprenant accepte, ce qui le mène rapidement à Claude Goyette, surnommé « le Baron », figure influente et respectée de l’archipel. Mais tout bascule par une nuit froide où une fête a lieu : le Baron est assassiné par un personnage costumé. Persuadé qu’il ne s’agit pas d’une simple coïncidence, Surprenant s’acharne à découvrir le lien qui unit les deux meurtres.

C'est dans ce contexte que Patrick Hivon endosse de nouveau son personnage d'André Surprenant, un enquêteur taciturne à l'esprit vif et à la réplique assassine, un rôle qui lui colle franchement à la peau. Charismatique à souhait, le comédien attire tous les regards, tandis que son personnage se lance dans une enquête complexe, mené par son seul instinct qui ne le trompe jamais. À ses côtés, on retrouve des comédiennes et comédiens de la distribution originale, dont Patrice Godin avec qui la dynamique a changé, Catherine Brunet, Mikhail Ahooja, Marie-France Marcotte et plusieurs autres. Initialement choisie avec soin, cette distribution continue de faire des merveilles dans les paysages envoûtants des Îles-de-la-Madeleine.

À ceux-ci s'ajoutent plusieurs nouveaux visages, dont Vincent Graton, qui incarne avec justesse le Baron de l'Archipel, un homme qui impose le respect et qu'on verra en flashbacks à partir du deuxième épisode. La talentueuse Evelyne Brochu joue sa femme, tandis qu'Antoine L'Écuyer et Alice Morel-Michaud interprètent ses enfants, auxquelles s'ajoutent également Brigitte Paquette, Gabriel Lemire et Robert Naylor. Aucun faux pas de ce côté, alors que des doutes pèsent sur chacun des personnages.

Inspirée du roman Les demoiselles de Havre-Aubert de Jean Lemieux, cette nouvelle saison se déroule sur fond de fête de la Mi-Carême, une tradition acadienne qui se perpétue encore aujourd'hui et qui inspire d'emblée le mystère. Ce faisant, le téléspectateur se retrouve rapidement plongé dans l'atmosphère voulue, à la fois sombre et inquiétante, alors que les visages masqués défilent près de la Grave. L'autrice Marie-Ève Bourassa et le réalisateur Yannick Savard forment encore le duo parfait pour nous offrir une intrigue prenante, que tout le monde voudra dévorer jusqu'à la dernière seconde. On formule déjà le souhait d'avoir plusieurs autres saisons de cette formidable série!

Les deux premiers épisodes seront déposés ce jeudi 22 janvier sur illico+. Les autres suivront à raison d'un par semaine.