Patrick Hivon donne la réplique à une star internationale pour son nouveau projet

Immina Films et Metafilms dévoilaient ce mercredi la bande-annonce du film Amour Apocalypse, de la réalisatrice Anne Émond, qui prendra l'affiche en août.

C'est le talentueux comédien Patrick Hivon, qu'on aime beaucoup, qui y tient la vedette aux côtés d'une pléiade d'artistes d'ici, mais également d'une star internationale, nulle autre que Piper Perabo (voir sa photo ici).

Évidemment, celle-ci a plusieurs films à son actif, mais son interprétation la plus connue demeure celle dans le film Coyote Ugly, lancé en 2000. C'est d'ailleurs le rôle qui a lancé sa carrière internationale.

Dans Amour Apocalypse, Adam (Patrick Hivon) a quarante-cinq ans et il est propriétaire d’un chenil. C’est un homme profondément bon et généreux. Via la ligne de soutien technique d’une lampe de luminothérapie dont il vient de faire l’acquisition afin d’améliorer sa santé mentale et de gérer son hypersensibilité, il fait la connaissance de Tina (Piper Perabo), une femme solaire à la voix douce. À partir de ce moment, tout est bouleversé : des comètes tombent du ciel, des chiens sont libérés, des pneus sont crevés. La terre tremble et les cœurs explosent. Ils sont amoureux.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Gilles Renaud, Elizabeth Mageren, Éric K. Boulianne, Connor Jessup, Gord Rand, Jean-Carl Boucher et Fabiola Nyrva Aladin complètent la distribution.

Le long métrage a été présenté en première mondiale le dimanche 18 mai, en présence d’une partie de l’équipe, à la Quinzaine des Cinéastes, en marge du Festival de Cannes.

Il prendra l'affiche partout au Québec le 8 août.