Jean-Michel Anctil parle de son plus grand défi dans Alertes

Rencontré au lancement de la programmation 2024-2025 de TVA, Jean-Michel Anctil nous a parlé de son personnage dans Alertes.

« J'ai été accueilli comme si j'étais là depuis le début. Vraiment, c'est une mausus de belle équipe », dit-il d'abord.

Le comédien incarnera le capitaine par intérim Roméo Goulet. Nous l'avions vu brièvement à la fin de la saison dernière, mais celui-ci prendra une place prépondérante dans les intrigues de l'automne.

« Je vais être un peu un genre de père de famille. Il est très rassembleur. Il fait un peu de douance. Il est tout le temps un coup en avance. Il prévoit les affaires. Il s'occupe avec un spinner. »

« Je voulais ajouter quelque chose de particulier au personnage. Quand il s'en va, quand il dit : "bye", il fait tout le temps un petit clin d'œil », nous explique-t-il. « Ça a déstabilisé un peu Frédéric Pierre. La première fois que je lui ai fait, il m'a trouvé bizarre. J'ai gardé ça et c'est devenu un running gag. À la fin, même, Frédéric ne voulait plus me regarder parce que ça le faisait décrocher. »

La série a tout de même donné du fil à retordre au comédien. « C'était beaucoup de textes. Il y a une journée où mon cerveau, il ne "computait" plus. J'étais brûlé, épuisé. Mais pour le reste, ça a été super bien. »

Le plus gros défi de Jean-Michel Anctil a tout de même été les scènes de "war room". « Ces scènes-là, des fois, c'est pratiquement toute une journée où on reste dans ce petit local sombre là. Il y a beaucoup de texte. J'aurais dû prendre l'exemple de mes collègues... Eux, ils avaient des calepins de notes quand ils font leur enquête, mais des fois, ils pouvaient mettre des petites répliques dedans. Moi, je n'avais pas ça. Des fois, j'avais des gros, gros chunks de textes. »

Il n'a aussi que de bons mots pour l'ensemble de la distribution. « J'ai appris à connaître encore plus Benoît McGinnis que je connaissais, mais pas tant. C'est un être extrêmement charmant, généreux. Puis, Mylène [St-Sauveur], elle m'a écrit pour me féliciter quand elle a su que c'était moi qui allait jouer le personnage. Elle m'a dit : "tu vas voir, tu vas être bien accueilli". Elle avait raison. »

Jean-Michel Anctil nous confie également que nous saurons tôt en début de saison le sort qui sera réservé à la capitaine Duquette.

Alertes revient le 9 septembre à 21 h sur les ondes de TVA.