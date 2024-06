Benoit McGinnis revient sur une altercation musclée avec Denise Filiatrault

La 22e saison de Sucré Salé bat son plein et nourrit nos soirées estivales d'entrevues toutes plus pertinentes les unes que les autres. Mélanie Maynard, qui embaume désormais l'émission de son humeur pétillante à souhait, y reçoit quotidiennement les personnalités de l'heure. Ce vendredi, c'était au tour du très apprécié Benoit McGinnis de répondre aux multiples interrogations de l'animatrice étoilée.

En début d'entrevue, le comédien s'est ainsi confié sur sa capacité à émettre son point de vue et à s'interposer si une situation professionnelle le tracassait ou empêchait l'équipe d'atteindre son plein potentiel :

« Des fois, j'ai été raide, quand même! Je ne suis pas Denise Filiatrault, on s'entend! Denise, c'est Denise et elle a son caractère. (...) Denise m'a engagé pour un théâtre musical qui s'appelait Une vie presque normale. Nous, on a répété deux semaines de musique. Denise n'était pas là. Et on lui présente, à Denise et à toute l'équipe, les musiques, les chants, les coeurs qu'on a fait. Tout le long, elle parle! Nous on est là et on chante, l'harmonie, on a nos textes et là j'entends "Ben voyons!" Là, je fais, "Excusez-moi, excusez-moi! Denise, y'a tu quelque chose qui ne va pas?" Là, elle me regarde "Ben non, qu'est-ce qu'il y a?" Ben c'est parce que vous n'arrêtez pas de parler et nous on chante, et on essaie de vous présenter nos affaires! "Ben c'est parce que là, c'est pas tight, vous ne commencez pas à la bonne place!" Je fais "Mais oui, mais on vient de répéter! C'est la première fois qu'on te le fait!" »

Cette intervention musclée auprès de la grande dame de théâtre aurait pu constituer l'arrêt de mort de la jeune carrière de Benoit. Or, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Il poursuit :

« Après l'enchaînement, elle fait "Viens ici, je veux te parler deux minutes." Je m'attendais à me faire ramasser. Elle me dit "Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? J'ai un projet pour toi. Je fais Le repas des fauves et j'aimerais ça que tu joues là-dedans. J'ai un rôle pour toi." Moi je me dis que quand ça nous gosse, il faut le dire! Mais ça dépend comment! Je n'ai pas crié après! »

Voilà qui est très inspirant et qui démontre à quel point il peut être avantageux de faire entendre notre opinion, dans le respect.

