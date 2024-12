La production d'Alertes confirme ce que nous craignions

Lundi soir était diffusé le dernier épisode de la quatrième saison d'Alertes.

ATTENTION! Si vous n'avez pas regardé l'émission, nous vous recommandons de cesser votre lecture ici.

À la toute fin de l'émission, le commandant par intérim Roméo Goulet est poignardé par un inconnu dans le stationnement du poste de police.

Une publication sur les réseaux sociaux de la série semble confirmer l'évidence : le charmant personnage incarné par Jean-Michel Anctil est décédé.

« Qui a tué Roméo Goulet ? Et pourquoi ? 😨 », est-il écrit en accompagnement d'une image des deux hommes; la victime et son assassin, joué par Luis Oliva.

De plus, dans la bande-annonce de la prochaine saison, on peut entendre Frédéric Lamontagne (Benoît McGinnis) dire : « on va faire regretter d'avoir enlevé la vie non seulement à un policier, mais à un frère ».

Les téléspectateurs ont émis des hypothèses quant à l'identité du meurtrier. Voici l'une des suppositions les plus probantes des fans :

« Roméo et son collègue qui s'est supposément suicidé ont probablement tué quelqu'un de la famille du tueur. »

Rappelons que l'assassin chuchote quelque chose à l'oreille de Roméo et celui-ci s'excuse avant de s'éteindre.

Nous aurons le fin mot de l'histoire en janvier prochain.

Voyez ici l'identité des acteurs qui rejoindront la distribution.

Nous vous invitons également à consulter notre calendrier de la rentrée 2025 afin de connaître la date du retour d'Alertes à TVA.