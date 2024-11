Alertes : Découvrez les nouveaux comédiens qui se joignent à la distribution

Cette 5e saison, qui s'amorcera cet hiver, débutera sur une note des plus intrigantes. À quelques jours des élections provinciales, une affaire mystérieuse secoue la scène politique québécoise : la jeune cheffe du parti Demain Québec disparaît sans laisser de traces. L'enquête, menée au départ de façon confidentielle par les enquêteurs de Cerbère, fait surgir une série de mystères autour de cette figure politique apparemment sans faille. Quels secrets se cachent derrière la façade publique d’Aurélie?

Aussi, les enquêteurs s'intéresseront à la mort d'un sans-abri retrouvé mort dans la résidence de la riche épouse d'un banquier influent. Ce crime sordide ouvre une fenêtre sur les tensions croissantes entre les classes sociales. Au fur et à mesure que l’enquête progresse, les enquêteurs se retrouvent confrontés à des dilemmes moraux profonds et se verront eux-mêmes, à un certain moment, menacés.

Voyez ici quand sera diffusée la finale de la 4e saison d'Alertes.

Notons que la série policière est suivie par près d’un million de téléspectateurs chaque semaine.