Automne 2024 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées

Même si cette Halloween sera assez douce sur tout le Québec, cela ne signifie pas que l'hiver ne s'installe pas en catimini.

Et alors que l'automne s'achève, les émissions se préparent à prendre une pause pour le temps des fêtes, certaines plus longues que d'autres.

Parmi les premières séries à se terminer, on note Doute raisonnable, dont la finale sera diffusée le 11 novembre prochain. Beaucoup d'autres émissions chouchous se concluront aussi pour la saison cette semaine-là, dont Un gars, une fille, Infoman, Je viens vers toi, Quel talent! ainsi qu'Un souper presque parfait.

Parmi les dernières à nous quitter pour Noël, on note les quotidiennes - STAT et Indéfendable - le jeudi 12 décembre prochain et Le (fidèle) tricheur.

TVA

Les Révoltés : 12 novembre

Le temps des framboises : 13 novembre

À propos d'Antoine : 13 novembre

Les armes : 25 novembre

Sorcières : 26 novembre

Révolution : 1e décembre

Alertes : 2 décembre

Les Perles : 4 décembre

MasterChef Québec : 5 décembre

Ma mère, ton père : 5 décembre

Ça finit bien la semaine : 6 décembre

Chanteurs masqués : 8 décembre (saison régulière)

Indéfendable : 12 décembre

Le Tricheur : 13 décembre (saison régulière)





ICI TÉLÉ

Silence, on joue! : fin de la saison régulière le 25 octobre, puis rediffusions les semaines suivantes jusqu'au 13 décembre

C'est comme ça que je t'aime : 30 octobre

Doute raisonnable : 11 novembre

Un gars, une fille : 12 novembre

Infoman - Dernière émission régulière le 14 novembre, épisodes spéciaux (thématiques à confirmer) les semaines suivantes jusqu'au 12 décembre

100 Génies - 21 novembre

En direct de l'univers - 23 novembre

Discussions avec mes parents - Finale le 25 novembre + émission spéciale coulisses le 2 décembre

Dumas - 25 novembre

À coeur battant - 26 novembre

Temps de chien - 26 novembre

On va se le dire - 28 novembre

Enquête - 28 novembre

Au suivant - 29 novembre

Le gros laboratoire - 1er décembre

Les enfants de la télé - Le 4 décembre avec un épisode spécial Noël en compagnie des interprètes de Dans une galaxie près de chez vous pour leur 25e anniversaire

Tout le monde en parle - 8 décembre

La facture - 10 décembre

L'épicerie - 11 décembre

STAT - 12 décembre

Premier trio - 13 décembre

La semaine verte - diffusée à toutes les semaines, même pendant les Fêtes

Découverte - diffusée à toutes les semaines, même pendant les Fêtes





NOOVO

Inspirez expirez : 11 novembre

Je viens vers toi : 12 novembre

Complètement lycée : 13 novembre

Bon matin Chuck (ou l'art de réduire les méfaits) : 13 novembre

Quel talent! : 14 novembre

Un souper presque parfait : 15 novembre

Marco Lachance : 27 novembre

Les justiciers : 29 novembre

OD Mexique : 1er décembre

Le maître du jeu : 5 décembre





TÉLÉ-QUÉBEC

Passe-Partout : 7 novembre

Pignon sur rue : 7 novembre

Ça vaut le coût : 18 novembre

Moi j’mange : 19 novembre

Au-delà du sexe : 19 novembre

Soirée Quiz - 19 novembre

Une époque formidable : 20 novembre

L’enquête McSween : 21 novembre

De garde 24/7 : 21 novembre

On ramassera demain : 21 novembre

Le safari de Joanie : 22 novembre

À quoi tu joues? : 22 novembre

Les temps fous : 22 novembre

Pour une fois : 23 novembre

Belle et Bum : 23 novembre (Belle et Bum de Noël : diffusion le 24 décembre 20 h)

Dans les médias : 27 novembre

Curieux Bégin : 29 novembre

La langue dans ma poche : 4 décembre

Génial! : 5 décembre

Luka et Léo : 6 décembre