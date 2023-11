La semaine verte présente des reportages, des portraits ou des dossiers d’actualité dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la foresterie, des pêcheries, de la gestion de la faune et de l’environnement. Elle suit de près l’actualité du monde rural, mais s’adresse à tous ceux et celles qui s'intéressent à la qualité de ce que l’on mange, par la sauvegarde de l’environnement et par la gestion de nos ressources renouvelables.