Pignon sur rue, c’est le quotidien de jeunes adultes qui quittent leur région natale et débarquent à Montréal pour cohabiter et vivre un nouveau chapitre. Sans se connaître à leur arrivée dans la métropole, chacun avec des aspirations et des défis différents, ils auront en commun la découverte d’un nouvel environnement bouillonnant de possibilités, tout en traversant une période marquante de leur vie.