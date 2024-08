Originaires de Québec, Granby, Chicoutimi, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, d'Abitibi-Témiscamingue et d'Alma, les jeunes adultes qui ont choisi de quitter leurs régions natales viennent de tous les horizons et partagent une chose : un désir de s'épanouir dans une vie d'adulte dans la grande ville. Autre chose qu'ils partagent dorénavant : un très spacieux (et joliment décoré) appartement situé à Pointe-Saint-Charles. Découvrez leurs profils respectifs dans cet autre texte.

Dévoilée ce lundi par Télé-Québec, la bande-annonce nous fait découvrir des colocataires aux intérêts diversifiés, aux personnalités colorées, qui vivent les balbutiements de cette nouvelle vie. De la rencontre avec leurs nouveaux voisins de chambre à leurs premiers pas dans leurs nouveaux parcours professionnels ou académiques vers des horizons divers, on imagine que cet espace partagé par sept parfaits inconnus sera le théâtre de beaux moments... mais peut-être aussi de quelques péripéties (elles forgent le caractère, dit-on). Voyez la bande-annonce au bas du texte.

On gage que certains téléspectateurs se sentiront compris dans leur réalité d'étudiants en colocation, alors que d'autres se remémoreront certainement quelques souvenirs. Une émission à écouter en famille! Les épisodes seront diffusés du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 2 septembre sur les ondes de Télé-Québec.