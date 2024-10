Pignon sur rue : La diffusion des épisodes crée des tensions chez les colocs

Depuis quelques semaines, la diffusion des épisodes de Pignon sur rue et les tournages s'entrecroisent. Ainsi, les colocs peuvent se regarder à la télé alors qu'ils sont toujours suivis par des caméras. Les téléspectateurs voient donc les jeunes se regarder un mois plus tôt : oui, c'est très méta!

Dans l'épisode de jeudi, les colocs visionnaient une émission dans laquelle Logan avait pris beaucoup de place lors d'un souper de groupe, interrompant ses amis et imposant son opinion. Mia s'était plainte de l'attitude de Logan dans le confessionnal à l'époque et on sent très bien la tension entre les deux jeunes femmes lorsqu'elles regardent cet extrait, assises l'une à côté de l'autre sur le divan sectionnel du salon.

Logan a d'abord dit à Mia que la situation était déjà réglée, comme d'autres personnes étaient venues l'aviser que son comportement avait été dérangeant, mais le lendemain, la jeune barmaid et esthéticienne revenait sur ses paroles. « L'émission m'a vraiment rentré dedans. Ça m'a vraiment pissed off plus que je pensais », disait-elle au déjeuner. « [...] C'est pas comme ça que ça marche dans la vie, dans vie il n'y a pas le confess pour te backer le cul. »

Mia, de son côté, n'a pas l'intention d'aborder la situation avec Logan pour le moment. « Si je l'aborde directement avec elle, c'est comme si je m'excusais. Je me suis dit que maintenant que je me tenais et je ne vais pas m'excuser d'avoir utilisé le confessionnal pour dire quelque chose que je ressentais, en plus je l'ai dit de manière très respectueuse. Je n'ai pas envie de m'excuser pour quelque chose que j'ai le droit de faire. »

Comme depuis le début de la saison, les jeunes de Pignon sur rue sont exceptionnellement matures et pertinents, on s'imagine que Logan et Mia seront en mesure de régler leur conflit, mais on peut s'imaginer qu'une situation aussi « méta » que celle-ci n'est pas simple à vivre ni à résoudre... Et que dire de Mia et Logan qui lisent cet article sur l'épisode qu'elles ont déjà regardé concernant un conflit d'il y a un mois sur une situation vécue huit semaines plus tôt. Ouf. Mal de tête assuré!

Pignon sur rue est diffusé du lundi au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Télé-Québec.