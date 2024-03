Une populaire émission des années 90 fait son retour à la télé

Télé-Québec annonce aujourd'hui le retour de Pignon sur rue à l’automne prochain sur ses ondes, près de 30 ans après sa première diffusion.

Trinome et filles reprend la production de ce concept précurseur en son genre au Québec, qui a été présenté sur nos écrans de 1995 à 1999. Vous en souvenez-vous? Le générique de l'émission était interprété par Kevin Parent, comme vous pouvez le voir dans les premières minutes de la vidéo ci-dessous.

Rappelons ici le concept de cette émission : Pignon sur rue, c’est le quotidien de jeunes adultes qui quittent leur région natale et débarquent à Montréal pour cohabiter et vivre un nouveau chapitre. Sans se connaître à leur arrivée dans la métropole, chacun avec des aspirations et des défis différents, ils auront en commun la découverte d’un nouvel environnement bouillonnant de possibilités, tout en traversant une période marquante de leur vie.

Chose amusante, c'est la productrice Valérie Beaulieu, qui avait elle-même participé à l'émission en 1996, qui assure le retour en ondes de ce concept. En entrevue avec Hugo Dumas de La Presse, elle indique : « Pignon sur rue a changé ma vie. Je rêvais de partir de Québec. J’avais fait le tour du Dagobert. Je le savais que je voulais travailler en communication, mais je n’avais personne pour me faire une passe sur la palette. Pendant Pignon sur rue, je bambochais. Après, je me suis prise en main, j’ai arrêté de faire la fête et je suis retournée à l’université. » Lisez le texte complet ici.

« Tout comme les précédentes saisons l’avaient fait en leur temps, cette nouvelle édition veut porter un regard réaliste et sans filtre sur les jeunes adultes en 2024. Connaître les buts, les rêves et les enjeux d’une génération intéressante, engagée et ambitieuse », explique Valérie Beaulieu, maintenant présidente et productrice exécutive de Trinome et filles. « Une expérience humaine qui se présente à une étape charnière de vie, celle de tous les possibles. ». Valérie témoigne en toute connaissance de cause, ayant participé à la deuxième cohorte de Pignon sur rue en 1996. « On souhaite s’affranchir de nos parents, voler de nos propres ailes, tenter notre chance dans un projet. Et c’est d’autant plus vertigineux et excitant lorsqu’on est déraciné de notre milieu. »

Les participants qui prendront part à l'aventure seront filmés six jours sur sept, pendant trois mois.

L'émission Pignon sur rue est considérée comme la première téléréalité québécoise, en ayant forgé un format qui est maintenant largement utilisé.

Appel aux futurs colocs

Dès maintenant et pour les prochaines semaines, Pignon sur rue est à la recherche des sept colocataires qui prendront part à l’aventure. Avoir entre 18 et 25 ans, habiter à l’extérieur de la grande région de Montréal et avoir un projet de vie personnelle, professionnelle ou scolaire à Montréal cet automne, voilà les principales caractéristiques à considérer si le projet vous intéresse. En plus et par-dessus tout, être interpellé par une expérience humaine unique tout en partageant un appartement avec six autres personnes qui, elles aussi, souhaitent quitter leur patelin d’origine pour s’ouvrir à de nouveaux horizons.

Les tournages débuteront dès le mois d’août, juste à temps pour la rentrée des classes.

Pour tous les détails, visitez le pignonsurrue.telequebec.tv.