Les Révoltés

Éléonore St-Laurent est une avocate de convictions et d’arguments. Jacob Gravel- Duquette est journaliste d’enquête et suit son instinct, peu importe où il le mène. Chacun à sa façon, parfois en unissant leurs forces, ils dénoncent les travers du système, accompagnent des individus révoltés par la lenteur ou la rigidité des institutions. Par leur combat contre les absurdités institutionnelles, Éléonore et Jacob aident ces individus désespérés à obtenir un semblant de justice.