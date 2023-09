Critique de Les révoltés : Militer contre plus grand que soi

Les fans de Pier-Luc Funk et de Sarah-Jeanne Labrosse seront heureux de retrouver l'excellent duo dans des rôles très différents de ce qu'ils ont pu jouer auparavant. Écrite par Anita Rowan et réalisée par Louis Choquette , Les révoltés est une série qui vous tiendra au bout de votre siège, vous chamboulera par moments, ouvrira la discussion et qui, malgré tout, vous arrachera momentanément un petit sourire.

Jacob Gravel-Duquette (le personnage de Pier-Luc Funk) est un journaliste téméraire qui enquête l'injustice et donne une voix à ceux qui sont tombés dans les failles du système. Éléonore St-Laurent (interprétée par Sarah-Jeanne Labrosse) est une avocate qui donne son temps à l'aide juridique et qui combat la rigidité des institutions. Tous deux sont bien déterminés à changer le monde à travers leurs métiers et leurs convictions. Oui, ils sont jeunes... et légèrement naïfs. C'est probablement cette dernière caractéristique qui crée toute la fougue dont sont habités les révoltés.

Alors que les intrigues qu'ils rencontrent s'enchaînent sur plusieurs épisodes, leurs univers professionnels deviennent complémentaires et un jeu de séduction s'installe rapidement entre eux, apportant un brin de légèreté en toile de fond de la série dramatique. Il faut dire que quelques personnages quelque peu loufoques viennent aussi ponctuer l'histoire de quelques rires, ce qui allège l'atmosphère pour le téléspectateur. Le tout, sur une trame musicale touchante, élégamment choisie.

Dès les premières minutes de l'émission, on aperçoit le personnage de Pier-Luc être enlevé par trois hommes costumés de têtes de lapins. "C'est tu correct si... " dit le protagoniste en sortant son enregistreur. On comprend qu'il interviewe un chef de gang, dans une scène un peu ridicule où l'on saisit peu à peu la personnalité de l'intrépide journaliste. De notre côté, c'est à partir de cet instant même qu'il nous fut impossible de détacher notre regard de l'écran, pour les deux épisodes consécutifs.