La bande-annonce de la nouvelle série Les Révoltés est plus que convaincante

Lundi, Club Illico a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle série originale, Les Révoltés.

Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse y incarnent un journaliste d'enquête et une avocate qui combattent les absurdités institutionnelles qui minent la confiance des individus et les poussent au bord de la révolte. Ils aident des citoyens à obtenir un semblant de justice face au système.

Fabienne Larouche et Michel Trudeau produisent la série, écrite par Anita Rowan.

Sophie Cadieux, Mylène Mackay, François Papineau et Paul Ahmarani font aussi partie de la distribution.

Dès le 21 septembre, deux nouveaux épisodes seront offerts sur Club Illico chaque semaine.

Une série provocante, à ne pas manquer!