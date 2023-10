Cet épisode des Révoltés n'est pas sans rappeler la triste histoire de Joyce Echaquan

Parmi les séries qui méritent notre attention cette saison, il y a Les révoltés, dont les dix épisodes sont dorénavant disponibles sur Club illico. Lisez nos impressions ici. Si vous n'y avez pas porté attention encore, il est toujours temps de remédier à la situation.

Dans cette série, écrite par Anita Rowan et réalisée par Louis Choquette, Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk se partagent la vedette, dans les rôles respectifs d'Éléonore St-Laurent, une avocate de convictions et d’arguments et Jacob Gravel-Duquette, un journaliste d’enquête qui suit son instinct, peu importe où il le mène.

Chacun à sa façon, parfois en unissant leurs forces, ils dénoncent les travers du système, accompagnent des individus révoltés par la lenteur ou la rigidité des institutions. Par leur combat contre les absurdités institutionnelles, Éléonore et Jacob aident ces individus désespérés à obtenir un semblant de justice.

Si l'ensemble de cette première saison vaut le détour sur Club illico, l'un des épisodes a particulièrement attiré notre attention, dans sa manière de nous rappeler la triste histoire de Joyce Echaquan. Rappelons que celle-ci est morte le 28 septembre 2020, à l'âge de 37 ans, à l'hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes. Son état de santé avait été mal évalué et des préjugés entourant la clientèle autochtone avaient mené les professionnels de la santé à juger qu'elle était en sevrage de narcotiques.

Dans cet épisode, le sixième de la série, on fait la connaissance d'une femme en situation d'itinérance, Marguerite, interprétée avec justesse avec Geneviève Mckenzie-Sioui. En proie à un problème de santé, celle-ci se fera accueillir avec mépris à l'hôpital, par une infirmière qui vous rebutera instantanément. Par la suite, elle sera traitée par une médecin dont les allégeances semblent pour le moins douteuses. Nous vous laissons découvrir la suite de cette intrigue bouleversante sans vous en donner les détails.

Évidemment, cette histoire attirera l'attention d'Éléonore (Sarah-Jeanne Labrosse), qui sera aidée d'un travailleur social, JF, joué par Marco Collin.

Notons que cette première saison enlevante offre dix épisodes, que vous pouvez voir sur Club illico. Elle sera certainement diffusée à la télévision généraliste ultérieurement. Nous espérons déjà une deuxième saison!

Voyez nos images des artistes et artisans de la série dans la galerie ci-dessous.