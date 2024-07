Soirée quiz

Organisés dans des bars et des pubs ludiques aux quatre coins du Québec, les « soirées quiz » ont certainement gagné en popularité ces dernières années. Pour cette nouvelle compétition, huit équipes formées de quatre joueurs et joueuses habitués de ces soirées de jeux s’affronteront avec l’espoir de remporter le titre de la meilleure équipe du Québec! Au fil des rondes, elles devront répondre à des questions de culture et de connaissances générales. Tout au long du tournoi, Antoine et Tammy – qui animeront ensemble pour la première fois à la télé – les questionneront et les guideront avec leur habituel ton humoristique et décomplexé. Enregistré devant public dans un pub afin d’y recréer une ambiance survoltée et endiablée, ce rendez-vous promet des soirées amusantes à ne pas manquer!