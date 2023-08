Bien joué!

C’est quoi « un bon jeu vidéo » ? C’est la question que se posent Jean-Philippe Baril Guérard et ses invités dans ce nouveau magazine jeunesse sur les jeux vidéo. Chaque semaine, armés de leurs manettes et de leur curiosité, ils se lancent à l’aveuglette dans le test de deux jeux. Ils nous livrent ensuite leurs impressions, basées sur des critères comme la jouabilité ou la direction visuelle, donnant ainsi des outils aux jeunes pour analyser, décortiquer et surtout mieux apprécier les qualités de leurs jeux préférés. Entrecoupées de rencontres avec des membres de la communauté, que ce soit des spécialistes ou des fans, les jeux serviront, comme dans la vraie vie, de prétextes pour rassembler les gens et les faire échanger entre eux. Place à une véritable célébration de l’art du jeu vidéo !