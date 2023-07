Nétiquette

Pour favoriser des échanges constructifs avec tous ceux qui visitent ses plateformes, Happy Geeks Médias et Showbizz.net ont mis en place une nétiquette pour les réseaux sociaux.

L'objectif des commentaires apportés à des nouvelles est d'enrichir l'information ou le propos général grâce, entre autres, à des ajouts en lien avec le sujet abordé.

Que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, nous sommes heureux d'interagir avec vous et de répondre à vos questions. Nous vous invitons cependant à respecter notre nétiquette et à faire preuve de bon jugement lors de publications et de commentaires. Avec les possibilités de partage et de collaboration viennent une série de responsabilités à ne pas oublier.

Règles de base

Merci de bien vouloir respecter ces quelques règles qui visent à rendre votre visite des plus agréables.

Nous pourrions supprimer votre commentaire s'il contient l'un des éléments suivants :

Propos offensant, discriminant, obscène, dénigrant, haineux, harcelant, diffamatoire ou injurieux. Soyez aussi courtois et respectueux que si vous parliez à quelqu'un face à face.

Renseignements personnels, comme un numéro de téléphone ou une adresse courriel.

Commentaire non pertinent, confus, trop long ou répétitif.

Publicité ou message de sollicitation.

Sans identification de l'auteur.

Appel à la mobilisation.

Votre contenu sera rejeté s'il contient l'un des éléments suivants : Contenu pornographique, vulgaire, obscène ou sexuellement explicite; Matériel illicite (par exemple contrevenant à une ordonnance d'un tribunal); Propos haineux; Menaces ou harcèlement; Attaques personnelles, insultes ou contenu diffamatoire; Menace ou incitation à commettre un acte criminel; Tentatives de mobiliser la population pour toute cause autre qu'un événement de Happy Geeks Média/Showbizz.net.



Si vous contrevenez à la Nétiquette, votre contenu sera rejeté et votre compte pourrait être suspendu ou bloqué.

Mentions légales