Voici ce qui vous attend à Sucré Givré la semaine prochaine

Alors que la fin de semaine pointe le bout de son nez, l’horizon est déjà fixé sur le menu télévisuel des prochains jours, notamment du côté de TVA, qui relaiera de nouveaux épisodes de l’un de nos coups de cœur hivernaux : Sucré Givré.

Jean-Philippe Dion et ses précieux acolytes recevront ainsi plusieurs personnalités d’ici la semaine prochaine, pour trois rendez-vous qu’il nous tarde de découvrir. On vous invite d’ailleurs à découvrir dans cet article le moment où le populaire magazine quittera les ondes.

Ainsi, qu'est-ce qui nous attend cette semaine?

Ce lundi 16 février, Jean-Philippe s'entretiendra avec Ariane Moffatt, qui l'accueillera dans son studio de musique. Elle profitera du passage de l'animateur pour lui présenter une jeune artiste avec qui elle collabore étroitement. Puis, dans le segment Étienne te ramène, Étienne Marcoux invitera Véronique Cloutier à répondre à ses questions épicées. La collaboratrice Sabrina Cournoyer invitera quant à elle Ludovick Bourgeois pour un karaoké digne de ce nom.

Le lendemain, mardi 17 février, Édith Cochrane aura la mission d'expliquer à de jeunes enfants en quoi consiste la Ligne Nationale d'Improvisation. De son côté, l'humoriste Josiane Aubuchon interviewera Christian Bégin avec des questions de son cru et celles du public, tandis que Jean-Philippe accompagnera le couple Viviane Audet et Robin-Joël Cool dans son quotidien de tournée.

Le dernier épisode de la semaine, présenté mercredi 18 février, sera l'occasion pour Jean-Philippe de visiter Benoît McGinnis dans ses nouvelles fonctions de directeur artistique au Théâtre du Rideau Vert, lors d'un soir de première. Aussi, le trio d'amis composé de Martin Drainville, Luc Guérin et Benoit Brière se rassemblera. Enfin, Mia Tinayre offrira une belle surprise musicale à Patrice L'Écuyer sur scène.

En somme, une autre belle semaine nous attend en compagnie de Jean-Philippe Dion et de ses collaborateurs givrés!

Sucré Givré est diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.