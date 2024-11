Le Cygne remporte Chanteurs masqués et cause l'émoi

Après 10 semaine d'intense compétition, c'est ce soir que la grande finale de la 4e saison de Chanteurs masqués était diffusée. Pour l'occasion, nous avons eu droit à une pluie de surprises éclatantes, du numéro d'ouverture mettant en vedette la juge Mélissa Bédard sur « Salut les amoureux », aux performances des finalistes.

Le clou du spectacle aura évidemment été le dévoilement tant attendu du Cygne, qui a reçu le plus de votes de la part du public en studio, remportant le fameux Masque d'or. Si certains l'avaient deviné, l'identité de Gabrielle Destroismaisons sera restée un mystère du début à la toute fin de la compétition pour tous les autres. Il faut dire qu'avec son émouvante interprétation de la chanson de Jean-Pierre Ferland « Une chance qu'on s'a », le Cygne n'a pas seulement ébloui les juges et les spectateurs, mais aussi les membres du public à la maison, qui ont été plusieurs à envahir les réseaux sociaux de l'émission, manifestant toute l'émotion et l'intensité du moment.

Tout au long de la saison, Gabrielle s'est montrée impériale à chacune de ses interventions scéniques, se méritant une place au sommet du podium. En fin d'épisode, celle-ci s'est même brièvement confiée au sujet de son aventure, très émue :

« C'est la plus belle aventure de ma carrière! Je me pince encore je ne le crois pas vraiment! »

Voyez une photo en bas de cet article.

En fin d'épisode, Gabrielle a même entonné son classique « Et cetera », mettant un terme à la saison de la plus belle des façons!

Les deux autres finalistes, le Zèbre et Betty Bett, n'ont certainement pas à rougir de leurs prestations respectives, qui ont mis le feu à la scène. Sous la betterave géante, c'est Julie Bélanger qui s'y cachait, tandis que le comédien Benoît McGinnis se trouvait dans le costume de l'électrisant Zèbre. Nous avons également appris que l'humoriste Sam Breton est l'heureux élu à repartir avec la statuette de l'Oreille d'or, récompensant le juge qui a découvert l'identité du plus grand nombre de chanteurs masqués. Sous ses irrésistibles interventions humoristiques se cache en réalité un véritable maître des enquêtes!

La semaine prochaine, un épisode spécial présentant l'envers du décor de l'émission sera diffusé, avec, promet-on, des secrets de tournage entourant notamment les essayages des costumes et les répétitions. Ce sera à ne pas manquer!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de TVA.