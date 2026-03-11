Cette intrigue d'Alertes est loin d'être terminée : Julie Ringuette commente

Depuis plusieurs épisodes, les téléspectateurs ont compris que le personnage de Julie Ringuette dans Alertes n'est pas net. Devenue la marraine de sobriété de la capitaine Stéphanie Duquette, Valérie Murphy s'est immiscée dans toutes les sphères de la vie de la policière, jusqu'à finalement prendre sa place à la tête de l'Escouade Cerbère, après une mystérieuse rechute.

La capitaine Duquette est formelle : elle n'a pas rechuté. Ses collègues ont toutefois un peu de mal à la croire, ce qui semble normal après plusieurs mois de problèmes de dépendance. Quel rôle Valérie Murphy a-t-elle joué dans la chute du personnage joué par Sophie Prégent?

Nous nous sommes entretenus avec la comédienne Julie Ringuette, en marge du dévoilement de la programmation de l'International de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu pour lequel elle est porte-parole avec son conjoint Pascal Morrissette. Elle a bien voulu nous parler de cette intrigue qui la concerne dans Alertes.

Elle nous lance, mystérieuse : « Moi, ça faisait longtemps que je criais haut et fort que j'avais faim et que les personnages qu'on m'offrait, il n'y avait pas assez de chair autour de l'os pour ce que j'avais envie de montrer. Je peux dire que je suis totalement servie avec Alertes, même qu'un peu chamboulée. J'ai eu des devoirs à faire, parce que je vais jouer des choses que je n'ai jamais jouées. »

Ce mardi dans Alertes, nous avons compris que ce n'était peut-être pas la première fois que Valérie Murphy sévissait auprès d'une collègue. Pourrait-elle être atteinte d'un trouble psychologique qui la porte à agir ainsi? « C'est l'un des plus gros défis de ma carrière », ajoute Julie avant de nous annoncer que son personnage fera partie de la prochaine saison.

À ses côtés, son conjoint Pascal Morrissette ajoutait : « Personne ne pourra rester indifférent à ce personnage-là, peu importe ce qui arrive », signe qu'il est davantage dans le secret des dieux que nous.

On peut donc comprendre que ce cas ne se règlera pas rapidement, ce que nous confirme aussi le comédien Benoît McGinnis, qui interprète le directeur Frédéric Lamontagne dans la série. Il nous dit : « On va jouer beaucoup entre la vérité et le mensonge. À quel point tu crois quelqu'un, à quel point tu peux aider quelqu'un qui est en réhabilitation? J'ai l'impression que mon Lamontagne il est raide parfois dans les décisions qu'il peut faire. Il ne prend pas le temps d'écouter pour vrai. Il va se faire rattraper par ça dans les prochains épisodes. Il y a vraiment des nouvelles qu'on va faire comme "QUOI!". »

Il nous confirme qu'on en saura plus à la fin de la saison, mais que cette intrigue ne sera pas terminée : « Il y a des choses qui vont être sorties, c'est sûr. On sort des informations au compte-goutte pour le téléspectateur, qui va se demander "qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette équipe-là?". »

Alertes se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.