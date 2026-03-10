L'International de Montgolfières 2026 : The Offspring, Kaïn et Fredz

L'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu a dévoilé l'ensemble de sa programmation 2026 ce mardi.

Parmi les têtes d'affiche de cette 43e édition très attendue, on retrouve le chanteur country Matt Lang en ouverture, le groupe mythique The Offspring, Kaïn, qui présentera son spectacle dans le cadre de sa tournée d’adieu, ainsi que Half Moon Run et l'icône du dancehall Sean Paul.

Notons que Julie Ringuette et Pascal Morrissette sont les porte-parole de l’édition 2026.

Découvrez tous les détails de la programmation ci-dessous :

7 août – Soirée country

Première partie : Trudy

Spectacle principal : Matt Lang

8 août – Soirée rock

Première partie : Les Vulgaires Machins

Spectacle principal : The Offspring

9 août – Une soirée chargée d'émotion

Première partie : Classe Moyenne

Spectacle principal : Kaïn

13 août – Un coup de cœur monumental

Première partie : Émile Bilodeau

Spectacle principal : Québec Redneck Bluegrass Project

14 août – Une soirée indie très attendue

Première partie : Ariane Roy

Spectacle principal : Half Moon Run

15 août – Une grande fête sous les étoiles

Première partie : Lady Beats (le projet de la DJ Abeille et de la percussionniste Mélissa Lavergne)

Spectacle principal : Sean Paul

16 août – Une finale portée par la nouvelle génération

Première partie : Sarahmée

Spectacle principal : Fredz

En parallèle des grandes soirées de la Scène Loto-Québec, la Scène Hydro-Québec mettra en lumière des artistes québécois en pleine ascension, comme Gabrielle Shonk, Laurence St-Martin et Ariane Simard.

L'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se tiendra du 7 au 9 août et du 13 au 16 août 2026.