L'International de Montgolfières 2026 : The Offspring, Kaïn et Fredz

L'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu a dévoilé l'ensemble de sa programmation 2026 ce mardi.
Parmi les têtes d'affiche de cette 43e édition très attendue, on retrouve le chanteur country Matt Lang en ouverture, le groupe mythique The Offspring, Kaïn, qui présentera son spectacle dans le cadre de sa tournée d’adieu, ainsi que Half Moon Run et l'icône du dancehall Sean Paul.
Notons que Julie Ringuette et Pascal Morrissette sont les porte-parole de l’édition 2026.
Découvrez tous les détails de la programmation ci-dessous :
7 août – Soirée country
Première partie : Trudy
Spectacle principal : Matt Lang
8 août – Soirée rock
Première partie : Les Vulgaires Machins
Spectacle principal : The Offspring
9 août – Une soirée chargée d'émotion
Première partie : Classe Moyenne
Spectacle principal : Kaïn
13 août – Un coup de cœur monumental
Première partie : Émile Bilodeau
Spectacle principal : Québec Redneck Bluegrass Project
14 août – Une soirée indie très attendue
Première partie : Ariane Roy
Spectacle principal : Half Moon Run
15 août – Une grande fête sous les étoiles
Première partie : Lady Beats (le projet de la DJ Abeille et de la percussionniste Mélissa Lavergne)
Spectacle principal : Sean Paul
16 août – Une finale portée par la nouvelle génération
Première partie : Sarahmée
Spectacle principal : Fredz
En parallèle des grandes soirées de la Scène Loto-Québec, la Scène Hydro-Québec mettra en lumière des artistes québécois en pleine ascension, comme Gabrielle Shonk, Laurence St-Martin et Ariane Simard.
L'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se tiendra du 7 au 9 août et du 13 au 16 août 2026.
Dévoilement de la programmation de l'International de montgolfières 2026
Classe moyenne