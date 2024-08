Édouard ne répond pas aux normes populaires de la virilité, et cela génère en lui un sentiment d’infériorité. Au cours d’une fin de semaine au chalet avec Renaud et Xavier, ses amis d’enfance, il découvre que malgré leur affection mutuelle, ils n’ont plus d’influence positive l’un sur l’autre, étant piégés dans un dangereux jeu de virilité.