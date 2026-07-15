Le public réagit à l'émouvant hommage à Marc Messier à Bonsoir bonsoir

Mardi, à Bonsoir bonsoir, Jean-Sébastien Girard recevait Claude Meunier et Rémy Girard dans son studio.

Évidemment, le décès récent de Marc Messier, interprète de Réjean dans La petite vie, a été évoqué.

« C'est dur d'en parler », précise d'abord le créateur de la comédie, visiblement ébranlé. « C'est dur d'imaginer notre beau Marc qui est parti, c'est récent, c'est très dur. C'est le premier membre de la famille qui part. Il y a eu Michel, Michel Côté, qui jouait Jean-Lou, mais Réjean, c'est un personnage tellement important. »

Moi, je ne le crois pas vraiment encore. C'est un choc terrible.

Il ajoute : « J'étais en Gaspésie quand c'est arrivé. Les gens m'arrêtaient pour m'offrir leurs condoléances et leur sympathie. Ils me disaient comment ils avaient de la peine. Ce que j'ai réalisé, c'est à quel point les gens non seulement admiraient Marc, mais à quel point ils l'aimaient. C'est hallucinant comment cet homme-là était aimé. »

« Réjean, c'est un personnage qui n'a aucune qualité. Il a tous les défauts du monde », enchaîne Claude Meunier. « Marc, il faisait n'importe quoi, on l'aimait. À travers ça, il y avait une sorte de pouvoir, il avait un charme incroyable, un charisme, et beaucoup de séduction, séduction au sens large. »

Voyez la discussion complète au bas de l'article.

Les téléspectateurs ont été extrêmement touchés par cet hommage du père de la famille Paré. Jean-Sébastien a reçu des fleurs pour son écoute et son approche révérencieuse lors de cet entretien délicat.

« Entrevue très émouvante… sincère par deux personnes proches de Marc Messier…très bonne approche de Jean-Sébastien, très respectueuse 😔 »

« Ce fut difficile à écouter, on sentait la tristesse en studio. Même nous avions de la misère devant notre télé imaginer eux. C'est un départ tellement triste et inconcevable. J'ai trouvé aussi que Jean-Sébastien était respectueux, il a employé les bons mots. »

« Quel beau témoignage !!!! Merci Claude et Rémy. De garder le sourire! Marc était la bonté même!!!! »

« Mais quelle consolation de voir ces deux collègues rappeler de si bons souvenirs en riant malgré leur peine... Respect, messieurs! »

« Ils semblaient encore en plein deuil et je comprends »

« Merci à l'équipe de Bonsoir Bonsoir pour cette rencontre si touchante! »

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.