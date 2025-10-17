Une impressionnante liste d'invités pour les retrouvailles de Lance et compte à la télé

Ce jeudi avait lieu l'enregistrement d'un épisode spécial des Enfants de la télé, dédiée à la mythique émission Lance et compte. Cette série a d'abord été diffusée à la fin des années 80, avant de faire l'objet de plusieurs nouvelles versions, et connaît depuis une renommée d'exception.

Lance et compte a à ce point marqué l'imaginaire collectif que la production des Enfants de la télé a mitonné une nouvelle édition spéciale, qui fera assurément plaisir aux téléspectateurs férus de cette série d'anthologie. Et aux dires de l'animateur André Robitaille, le tournage de ces retrouvailles a été d'ampleur, lui qui a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'une « émission qui va passer à l'Histoire ».

On le croit sur parole en voyant la prestigieuse liste d'invités! Ainsi, s'assoiront autour de la table de très gros noms figurant parmi la distribution des multiples versions de la défunte série, pour visionner des archives de cette oeuvre qui a contribué à façonner notre télé. Citons la présence de Jason Roy-Léveillée, Julie Du Page, Fayolle Jean Jr, Robert Marien, Isabelle Miquelon, Carl Marotte, Éric Hoziel, Louis-Philippe Dandenault, Marc Messier, Réjean Tremblay, Michel Forget, Denis Bouchard et Marina Orsini. Sur sa page Instagram, la populaire comédienne et animatrice a d'ailleurs partagé un bref aperçu des coulisses de la préparation de cette émission spéciale, dans laquelle on y aperçoit quelques-unes des têtes d'affiche de la soirée. Elle écrit : « Une réunion marquante! 💕 Des moments inoubliables !💕 Des retrouvailles merveilleuses!💕 »

C'est à voir ci-dessous.

Gageons que nous serons nombreux à syntoniser l'émission pour voir ces retrouvailles des comédiens de Lance et compte! Mentionnons au passage que le format se verra allongé, passant exceptionnellement à 2 heures de contenu.

Rappelons également qu'une autre édition spéciale s'annonce prochainement, avec une belle brochette de convives. Les détails dans cet article.

L’émission Les enfants de Lance et compte sera diffusée le 3 décembre prochain à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.