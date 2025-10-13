Une nouvelle édition spéciale attend prochainement les téléspectateurs friands des Enfants de la télé! En effet, nous apprenons avec joie que la production prépare activement un épisode entièrement dédié aux émissions et séries policières ayant façonné notre petit écran.

Dans le spécial « Les enfants de la loi », André Robitaille et Mélanie Maynard recevront sur leur plateau une foule de personnalités ayant oeuvré dans diverses émissions qui ont pour thème le truculent et foisonnant monde de la justice. Parmi ceux-ci, citons Magalie Lépine-Blondeau, qui a marqué l'imaginaire collectif avec son personnage de Nadine Legrand dans District 31. Le concepteur de la série, Luc Dionne, sera également présent à l'émission, sans doute pour aborder ses nombreuses séries d’enquête telles Dumas et Omertà.

Isabel Richer sera elle aussi présente et discutera certainement de son rôle dans la série La faille, dans laquelle son personnage doit élucider de mystérieux meurtres. On pourra également compter sur la présence de Sébastien Delorme dans cette édition spéciale, lui qui oeuvre au sein du cabinet Lapointe-MacDonald dans Indéfendable.

Mélissa Désormeaux-Poulin, de son côté, pourrait aborder ses rôles dans la série Classé secret, dans laquelle elle incarne une spécialiste du renseignement. Quant à elle, Hélène Florent abordera peut-être ses rôles dans les séries policières Cérébrum et Anticosti.

Parmi les autres invités qui iront s'asseoir autour de la table des Enfants de la télé, notons Sylvain Marcel, Frédéric Pierre, Jean-Nicolas Verreault, Sophie Lorain et Olivier Gervais-Courchesne, que nous avons notamment pu voir dans Les honorables et Antigang.

Une belle tablée pour nous rappeler de savoureux moments télé passés à enquêter auprès de nos comédiens chouchous, voilà ce qui nous attend prochainement aux Enfants de la télé! Cet épisode spécial sera diffusé l'hiver prochain.

D'ici là, ce sera au tour du comédien Benoît Brière d'être la tête d'affiche le temps d'un épisode, mercredi prochain. Sa conjointe en profitera pour faire une rare apparition à la télé. Les détails ici.

C'est à ne pas manquer dès 20 h sur ICI Télé.