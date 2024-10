Anticosti raconte l’histoire de Justine Gamache, qui revient sur l'île d’Anticosti pour la première fois en sept ans avec le désir de connaître ses véritables origines. Un endroit paisible, sans policiers, où le garde-chasse Michael St-Germain fait office d’autorité sur ce territoire sauvage. Justine débarque à Port-Menier, son village natal, pour la lecture publique de son premier roman, une soirée festive organisée par sa meilleure amie, Sophie. Or, cette communauté généralement tissée serré s’entredéchire au sujet de la construction d’un nouveau complexe hôtelier de luxe qui menace l'écosystème de l’île. Sa mère Sylvie et sa sœur Mélanie sont au cœur de cette lutte environnementale à laquelle vont se joindre des membres de la communauté Innus de la Côte-Nord. Au lendemain de la lecture, tout bascule quand une insulaire est retrouvée sans vie au pied d’une falaise, incident qualifié rapidement de suicide par la Sûreté du Québec. Justine refuse ce verdict et fait équipe avec Michael pour mener une enquête citoyenne et élucider l’affaire.