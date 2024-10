Après Les Armes, Frédéric Millaire Zouvi obtient un rôle dans une nouvelle série intrigante

L'année 2025 s'annonce d'ores et déjà promise à une belle cuvée télévisée, avec entre autres la diffusion prochaine de la toute nouvelle série Anticosti. Sous ses airs enchanteurs et paisibles se cache en réalité une fiction fort intrigante, dans laquelle divers enjeux environnementaux seront discutés, sur trame d'un décès mystérieux...

Ce thriller, dont les tournages ont débuté la semaine dernière, raconte le retour aux sources de Justine Gamache (Rose-Marie Perreault) sur l'île d'Anticosti, alors qu'elle assiste à une soirée organisée pour souligner le lancement de son tout premier roman. Le lendemain, cependant, les festivités prennent une autre tournure quand une résidente de l'île est retrouvée morte au pied d'une falaise. Si le suicide est la thèse la plus rapidement évoquée, Justine n'est pas de cet avis et décide donc de mener sa propre enquête en faisant équipe avec Michael St-Germain (Olivier Gervais-Courchesne), le garde-chasse de l'île. Le tout, sur fond de discordes entre les insulaires quant au développement d'un complexe hôtelier pouvant potentiellement nuire à l'écosystème des lieux.

Pour porter cette idée originale à l'écran, les réalisateurs Guy Édoin et Dominic Goyer peuvent notamment compter sur une distribution de feu, avec plusieurs comédiens de renom, dont Sylvie Moreau, Anick Lemay, Hélène Florent, Camille Felton, Kathia Rock et Rémi-Pierre Paquin.

Ce sera également l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir le comédien Frédéric Millaire Zouvi dans un tout autre registre. Bien que nous ignorons encore en quoi consistera son rôle, gageons qu'il sera une fois de plus mémorable! Frédéric avait d'ailleurs marqué les esprits plus tôt cette saison, avec son personnage de l'adjudant-chef Thomas Dallaire dans Les Armes, à l'opposé complet de son rôle dans 5e rang. Plus de détails ici.

Cette première série tournée sur l'île d'Anticosti, qui promet des panoramas naturels à couper le souffle, est une production de Josée Vallée pour Sphère Média.

La série Anticosti sera diffusée à l'automne 2025 sur Séries Plus.