« On est très bien ensemble! » : Marc Messier fait de rares confidences sur sa paternité tardive

Ce vendredi, France Beaudoin recevait le comédien Marc Messier sur le fauteuil de Pour emporter. Celui-ci s'est révélé sur plusieurs pans de sa vie professionnelle et personnelle, dont la paternité. Pour une rare fois, il a fait de belles confidences sur sa relation avec ses trois enfants, Gabrielle, 40 ans, Félix, 19 ans, et Jeanne, 14 ans.

Pour rappel, Marc Messier a eu son dernier enfant alors qu'il était dans la soixantaine. France lui demande alors ce qu'il pense de la paternité tardive. À propos de cet écart générationnel, Marc répond :

« La paternité tardive, je vais dire, j'ai trouvé ça moins difficile que quand j'ai eu mon premier enfant, à un âge plus normal, genre 36 ans ou quelque chose par là. Quand t'es rendu à 50-60 ans, forcément t'es installé dans la vie. Quoique c'était quand même assez difficile aussi, parce que j'ai eu ma fille l'année où j'ai travaillé le plus. Ça, c'était un peu compliqué pour ma conjointe à l'époque. Je pense que ça a été pas mal rock n' roll. Mais je n'ai que du plaisir avec mes enfants maintenant! C'est des sources d'amour, je les aime beaucoup et ils m'aiment. On est très bien ensemble. »

Quant au legs qu'il souhaite pour ses enfants, Marc précise :

« De pas dépendre des autres. D'avoir ta vie en main. Et ça, c'est ben important, je trouve, de pas être en attente du désir de quelqu'un. Faut pas que ça arrive. »

De belles confidences de la part du comédien chouchou, qu'on a aucune difficulté à s'imaginer avoir de beaux moments en compagnie de ses enfants et à rire en leur compagnie. Très proche de son fils Félix, Marc affirme, le sourire dans la voix, qu'il peut « faire rire mon fils, je peux le faire pisser dans ses culottes comme ça! »

La semaine dernière, c'est l'animatrice de l'émission elle-même, France Beaudoin, qui faisait de surprenantes révélations sur le plateau. C'est à lire ici.

Pour emporter est diffusé le vendredi à 20 h, sur les ondes d'ICI ARTV.