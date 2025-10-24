France Beaudoin fait une étonnante confession sur son rapport à l'image

Ce vendredi soir, c'est la talentueuse humoriste Mégan Brouillard qui était de passage sur le plateau du talk-show de France Beaudoin, à Pour emporter.

Bien que la jeune artiste ait abordé une foule de sujets en compagnie de l'animatrice, la confidence la plus surprenante de l'épisode a été faite par France elle-même, au détour d'une discussion portant sur le rapport à l'image. Elle dévoile :

« Pourquoi on n'est pas capable de se regarder? Là je vous avoue quelque chose, quand on découpe l'émission de Pour emporter, je le fais au son, je le fais pas à l'image! »

Même avec tout le bagage qu'elle possède, toute son expérience derrière la cravate, cette confession pour le moins étonnante témoigne de toute l'authenticité et l’humanité de France. On l'aime tant!

S'en est suivi un beau dialogue sur ce fameux rapport à l'image, répondant à la question de notre vision de soi et de la perception que nous avons de nous-mêmes, où l'invitée de la soirée s'est vidée le coeur :

« À un moment donné, j'étais comme ok! Mais moi pourquoi je ne fais pas tout ce que je peux pour être la meilleure? Ça m'a fait un peu recommencer à faire du sport, pour me donner une rigueur, un travail pratique, de rechecker des affaires. Me réécouter! Je me suis tellement réécoutée moi France! Le spectacle, à chaque fois que je le faisais en rodage, je le réécoutais et je dois l'avoir fait 75 fois en rodage, là le lendemain, aller au café réécouter ce que je dis, pour vraiment me désensibiliser! Je faisais du vidéo dans ma tête! Je le regardais pas. Je suis pas rendue à me regarder. Je peux m'écouter facilement, mais me regarder sur scène ça me donne envie de me tuer! »

Elle poursuit :

« On dirait que je suis plus à l'aise avec ce que je dis que ce que j'ai l'air. Je sais pas trop, on dirait qu'il y a comme une distance, je suis plus loin, je me regarde pas... Je sais pas, j'ai moins envie de me frapper quand je suis au son! »

Il s'agit d'émouvantes et importantes confessions de la part de deux femmes très appréciées du public québécois, contribuant certainement à soulever les tabous.

Pour emporter est diffusé le vendredi à 20 h, sur les ondes d'ICI ARTV.