Marthe Laverdière fait de bouleversantes confidences sur la dépression qu'elle a vécue

Ce vendredi, c'était au tour de Marthe Laverdière de se confier à France Beaudoin, sur le duveteux fauteuil de Pour emporter. L'horticultrice avertie a, comme à son habitude, été plus que divertissante par ses interventions pimentées et remplie d'humanité.

Elle s'est également avérée très touchante quand elle a abordé la dépression qu'elle a vécue, il y a quelques années, racontant du même coup le paradoxe qui existait en elle. Elle raconte :

« Je suis devenue une femme dure. [...] Quand j'ai fait ma dépression, je me suis dit, crousse que je l'haïs celle-là. C'est pas moi ça. Et quand j'ai réussi à la tuer celle-là, maudit que j'ai été heureuse. Si tu savais, on a besoin de rien. »

Elle s'est ensuite prononcée sur la façon dont la maladie lui a permis de mieux prendre soin de sa petite-fille :

« Je veux pas être une vieille aigrie. J'ai eu une dépression, môman est morte quand j'étais jeune, j'ai une petite fille malade, j'ai été malade moi aussi... Mais ça m'a formé. Dieu merci, j'ai eu ma dépression avant que Jeanne arrive. J'étais rendue ailleurs, je savais qui j'étais réellement. Je savais jusqu'où je pouvais donner aussi. Dieu merci, je pense que ma dépression, c'est ce qui est arrivé de mieux dans ma vie. »

On aime tant son authenticité et sa vision de la vie! Pour rappel, sa petite-fille Jeanne est atteinte du syndrome de Rett, d'où est née la Fondation Marthe Laverdière. De passage à Hot Ones Québec cette semaine, l'horticultrice préférée des Québécois a de nouveau tenu des propos émouvants, concernant Jeanne. C'est à lire ici.

À la fin de l'épisode, France lui a demandé si le mot « retraite » était une option pour celle qui cumule les projets. Pour autant, la femme de 62 ans ne compte pas s'arrêter de sitôt. Elle révèle : « Pourquoi arrêter de faire des choses que t'aimes? Si tu as travaillé toute ta vie et que tu n'as pas aimé ça, ben là, oui, vas-y, va faire autre chose. Mais quand tu aimes ce que tu fais, pourquoi arrêter tant que ton corps peut? C'est complètement fou! »

Parmi les projets qui occuperont la femme aux cours des prochaines années, celle-ci évoque l'apprentissage de l'horticulture et du jardinage à la nouvelle génération, de même que la présentation d'un nouveau spectacle d'humour, prévu pour 2027.

Pour emporter est diffusé le vendredi à 20 h, sur ICI ARTV.