Marthe Laverdière fait des confidences très touchantes : « J'ai vécu l'amour à l'état pur »

À compter de jeudi, les téléspectateurs pourront découvrir deux nouveaux épisodes de la nouvelle saison de Hot Ones Québec, dans lesquels on retrouve deux humoristes de l'heure; Marthe Laverdière et Mégan Brouillard.

Contrairement à son habitude, la production a dévoilé un extrait qui ne mise pas sur la drôlerie de la dégustation des ailes piquantes, mais plutôt sur les propos touchants de l'invitée, la toujours authentique Marthe Laverdière.

« J'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu avec personne, l'amour à l'état pur », raconte-t-elle en parlant de la venue au monde de sa petite-fille Jeanne.

Bien qu'elle ait souvent abordé ce sujet en entrevue, l'artiste se montre très émouvante en parlant de son quotidien avec sa petite-fille, atteinte du syndrome de Rett atypique. Les mots tendres qu'elle a pour celle qui partage sa vie ont d'ailleurs semblé émouvoir l'animateur Marc-André Grondin, qui le mentionne à la fin de l'entrevue.

Voyez un extrait vibrant de vérité ci-dessous.

Évidemment, cet épisode comportera aussi son lot de rires, tandis que Marthe se mesurera aux ailes de plus en plus piquantes proposées par l'animateur, dans ce concept aussi divertissant qu'amusant.

C'est à ne pas manquer à compter de ce jeudi sur illico+!