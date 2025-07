Maxim Roy brille sur le tapis rouge du Temple de la renommée des Boys

Lundi soir, les célèbres personnages des Boys ont été officiellement intronisés au Temple de la renommée Juste pour rire, dans le cadre d'une première édition inoubliable.

Maxim Roy, qui incarnait la barmaid Sonia dans la franchise Les Boys, était resplendissante sur le tapis rouge. Voyez une photo au bas de l'article.

Parmi les membres de la distribution des Boys, nous aussi avons pu voir Rémy Girard, Pierre Lebeau, Michel Charette, Marc Messier, Patrick Labbé, Roc Lafortune ainsi que le scénariste et réalisateur Louis Saia.

Ce sont des personnalités de tous les horizons, autant des acteurs que des chanteurs et des gens d'affaires, qui ont pris part à l'évènement. Sylvain Parent-Bédard, président de Juste pour rire, y était avec sa douce Cathleen Rouleau. Luc Poirier et Isabelle Gauvin ont aussi profité de la soirée pour faire une sortie de couple. Les vedettes de télé-réalité Valérie Carpentier (La Voix), Kevin Lapierre (Occupation Double) et Laurence Libersan (Star Académie) ont également défilé.

Marie Soleil Dion et son fils Léon, François Papineau, Joey Bélanger, Caroline Néron, accompagnée de sa fille Emmanuelle, ont aussi assisté à la représentation.

